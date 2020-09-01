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Погода в Луганске на день: 2 сентября будет жара, без осадков

Температура воздуха будет колебаться от 16 градусов тепла ночью до 36 градусов жары днем
Екатерина СорокаЕкатерина СорокаЕкатеринаСорока
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По предварительному прогнозу жара будет держаться еще несколько дней

По предварительному прогнозу жара будет держаться еще несколько дней

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Луганске 2 сентября будет жаркой и малооблачной. Без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 16 градусов тепла ночью до 36 градусов жары днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21:00 1 сентября до 21:00 2 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, днем 31-36 градусов жары, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля, днем – 34-36 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 19-21 градус ночью и 33-35 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 18-20 градусов тепла ночью до плюс 34-36 градусов днем.

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