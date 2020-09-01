Погода в Донецке на день: 2 сентября небо будет ясным

За последние 130 лет 2 сентября в Донецке максимальная температура воздуха составляла 31 градус, а минимальная – 4 градуса Фото: Евгений ЕФИМЕНКО

Погода в Донецке 2 сентября будет ясной. С самого утра и до глубокой ночи на небе не будет ни единого облачка. Без осадков. Показатели термометра будут колебаться от 20 градусов тепла ночью до 31 градуса жары днем.

С 21.00 1 сентября до 21.00 2 сентября на территории Донецкой Народной Республики ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных потоков 4 – 9 метров в секунду, днем местами порывы до 10 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 2 сентября отмечается день пророка Самуила. Наши предки заметили, если в этот день бывает гром, то осень будет долгой.

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