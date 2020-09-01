СБУ выявила в зоне «ООС» преступную группировку, продававшую оружие волонтерам

14-й бригадой командует подполковник Прокопьев. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

14-я бригада ВСУ в Луганщине замешана в сбыте военного имущества представителям одной из волонтерских организаций. В течение августа они продали семь автоматов АК-47, пистолетов ПМ, более двух тысяч патронов, а также три ящика гранат Ф-1. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

— 28 августа сотрудниками военной контрразведки СБУ была вскрыта преступная сеть, в которой замешаны военнослужащие 14-й бригады ВСУ – комбат подполковник Прокопьев и начальник штаба капитан Яблоновский, продававшие представителям волонтерской организации "Вернись живым" стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты, — рассказал офицер.

Также Мазейкин добавил, что в настоящий момент в подразделении работают сотрудники СБУ. Они пытаются найти еще больше фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов.

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