Глава ДНР Денис Пушилин развеял слухи о призыве молодых людей на срочную службу в 2020 году

Ранее в соцсетях начала распространяться информация о том, что молодых людей будут призывать на срочную военную службы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин 1 сентября встретился со студентами Донецкого медицинского университета и ответил на их вопросы. Один из них касался слухов о призыве на срочную службу молодых людей в вооруженные силы ДНР в 2020 году.

— Понимаю, что вопрос связан с тем, что в интернете много слухов, домыслов и прочего. Я вам так скажу: рано или поздно мы все равно придем к тому, что призыв будет нужен. Но в этом году о нем говорить еще преждевременно, — отметил Глава Республики.

По словам Дениса Пушилина, если призыв и будет, то он будет касаться обучения в тылу. На передовую никого отправлять не будут. Для защиты рубежей Республики уже есть квалифицированные военнослужащие.

— Призыв будет касаться обучения в тылу, потому что мужчина должен оставаться мужчиной. И, как показала практика, войну можно ожидать в любой момент. Мы ее в 2014 году не ждали, но она пришла. Благодаря тому, что у нас было достаточное количество людей, которые прошли срочную службу и понимали, что такое защита своей земли, нам удалось выстоять, — добавил Денис Пушилин.

Но хоть призыва в 2020 году и не предвидится, но большие перерывы делать нельзя. Со слов лидера государства, это может негативно сказаться на безопасности будущих поколений Республики.

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