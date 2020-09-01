Одаренные дети из ДНР могут получить грант от Российской Федерации

К заявлению нужно добавить копии документов, подтверждающие достижения ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 сентября по 10 октября одаренные дети из ДНР могут через портал Госуслуги России подать заявку на получение гранта в размере 125 тысяч рублей. Для этого у ребенка должны быть особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий. Об этом сообщила в соцсетях депутат Народного совета ДНР Анастасия Селиванова.

— Грант могут получить не только школьники РФ, но и дети, живущие за пределами России, при наличии гражданства РФ. Соответственно дети-граждане РФ, проживающие в ДНР, которые проявили особые способности и высокие достижения, — говорится в сообщении.

Претендовать на грант от России могут подростки, включенные в государственный информационных ресурс талантыроссии.рф, а также имеющие дипломы победителей или призеров олимпиад и конкурсов; награды и призы за результаты научно-исследовательской работы по цифровым технологиям; патенты и свидетельства на научный результат.

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