Мазейкин: Нарушение санитарных норм повлекло рост заболеваемости коронавирусом среди военнослужащих ВСУ

Тем временем в ЛНР коронавирус выявлен у 692 человек. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин сообщил, что в 24-й бригаде ВСУ участились случаи заболевания COVID-19. А все из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм в соединении. Так, за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у семи военнослужащих бригады, трое из них на данный момент подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Их состояние оценивается как тяжелое.

— По итогам работы представителей медицинской службы ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север" отмечаются нарушения санитарно-эпидемиологических норм, повлекшие рост заболеваемости среди военнослужащих соединения. К дисциплинарной ответственности привлечены командиры батальонов Коренюк и Поступальский, — рассказал офицер.

Кроме того, Мазейкин добавил, что командование «ООС» пытается скрыть от общественности реальную эпидемиологическую обстановку в соединениях и частях. По данным Управления Народной милиции, 48-я инженерная бригада ВСУ до сих пор не сделала ротацию из-за вспышки коронавируса. Из-за чего весь личный состав пришлось отправить в обсервацию.

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