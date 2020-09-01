Артисты ансамбля «Донбасс» воссоздадут атмосферу концертов фронтовых бригад времен Великой Отечественной войны

Детальнее с расписанием концертов жители ДНР могут ознакомиться на сайте министерства культуры Республики. Фото: Минкульт ДНР

Артисты заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» поедут в мини-тур по городам Республики с программой к 77-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Главная особенность их выступления заключается в том, что они будут моделировать атмосферу концертов фронтовых бригад во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщила помощник художественного руководителя ансамбля Дина Корабельникова.

— В рамках Года Великой Победы и в ознаменование 77-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» запускает культурно-просветительскую акцию «Фронтовая бригада». Акция проходит по инициативе и при поддержке министерства культуры ДНР, — рассказала Корабельникова.

Мини-тур будет длиться до 12 сентября. В плане у артистов посетить Торез, Зугрес, Иловайск, Ждановка, Докучаевск, Шахтерск, Горловка, Снежное, а также в Новоазовском и Тельмановском районах. Всего запланировано 14 представлений. Вход на них абсолютно свободный.

Ансамбль «Донбасс» подготовил колоритные хореографические, вокальные, инструментальные и разговорные номера. Так зрители лучше смогут прочувствовать атмосферу, в которой жили люди во времена Великой Отечественной войны.

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