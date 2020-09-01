Министр образования ДНР Михаил Кушаков: 70 тысяч школьников учатся в прифронтовой зоне

За время войны повреждено больше ста школ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике 618 школ, треть из них - в Донецке. Об этом сообщил в интервью «Комсомолке» министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

- 70 тысяч школьников учатся в прифронтовой зоне, - сказал руководитель ведомства.

Михаил Николаевич отметил, что за время войны в Республике повреждено больше ста школ.

- Есть школы, которые находятся на линии соприкосновения, чуть ли не в «серой зоне», - говорит министр. - Мы их не закрываем, потому что дети должны иметь возможность учиться. Мы делаем все для того, чтобы дети могли получить образование. Надеемся, что здравый разум этих… проснется, и они не будут делать того, о чем говорил их прежний президент. У нас, как ни странно, люди возвращаются. Мы это видим по школьникам. Все же у людей здесь жилье, родной очаг.

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