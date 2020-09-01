Министр образования ДНР: «В этом году школы Республики полностью перешли на российскую образовательную программу»

Михаил Кушаков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В эксклюзивном интервью «Комсомолке» министр образования и науки Донецкой Народной Республики рассказал о переходе школ ДНР на российские стандарты.

- В этом году школы Республики полностью перешли на российскую образовательную программу. Мы завершили этот процесс и полностью интегрировали в российское образовательное пространство. Это закрепило результат всех перемен, - сказал Михаил Николаевич.

Министр отметил, что о переходе на российскую образовательную программу было объявлено – символично - 24 августа - в День независимости Украины.

- Знаете, что сказал первый президент Украины Леонид Кравчук? «С каждым годом нам будет все труднее вернуть Донбасс, потому что даже школьники и студенты учатся по другим учебникам». Он, как бывший идеологический работник, понимает, что такое учеба по российским образовательным стандартам, - рассказал Михаил Кушаков.

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