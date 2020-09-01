ЦРБ ввел новые бланки для оплаты госпошлины за паспорт ДНР

Размер госпошлины за получение паспорта ДНР не изменился – 250 рублей. Фото: dnr-online

Центральный Республиканский Банк (ЦРБ) изменил бланк распоряжения на перевод денежных средств без открытия банковского счета для оплаты налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему ДНР. В том числе новые бланки сделали и для оплаты госпошлины для получения внутреннего республиканского паспорта. Об этом сообщила в соцсетях депутат Народного совета Анастасия Селиванова.

— Мы подготовили новые бланки Распоряжений с реквизитами всех миграционных служб МВД ДНР. Просто распечатайте бланк миграционной службы по месту вашей регистрации, заполните ваши персональные данные в бланке и оплатите в банке. Все остальные поля уже заполнены. А чистый бланк – на всякий случай, — говорится в сообщении Селивановой.

Скачать бланк нового образца можно по ссылке. Но при этом депутат добавила, что ЦРБ нужно отдать должное. Поскольку, банк еще не полностью перешло на новый формат и пока продолжает принимать старую форму бланка с реквизитами Миграционных служб ДНР.

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