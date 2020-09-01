Украина усилила с 1 сентября меры карантина на въезде в Донбасс

Полицейские усилят контроль за всеми въезжающими в Донбасс со стороны других областей Украины. Фото: НПУ

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) в Донбассе с 1 сентября усилены меры по профилактике распространения COVID-19. Такое решение принял командующий ООС.

Среди мер – ограничение пересечения зоны проведения ООС со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей для граждан, не имеющих соответствующих документов, определенных в районе проведения ООС. Также продолжится контроль перевозчиков и гражданского населения по соблюдению правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта и других ограничений, введенных правительством Украины.

Жители ДНР и ЛНР, которые едут на подконтрольную Украине территорию Донбасса через Россию, столкнутся с более тщательной проверкой на КПП, которые находятся на границе с Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Тем временем, с 1 сентября перешли на осенний график работы украинские контрольные пункты въезда–выезда (КПВВ) на линии разграничения республик и Украины. Пропуск жителей осуществляется с 7:00 до 18:30. В направлении ДНР и ЛНР – до 18:00.

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