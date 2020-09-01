В аварии под Воронежем погибли два жителя ДНР

На место происшествия для координации действий выезжал зампрокурора района. Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области

31 августа около четырех часов утра на дороге Белгород – Павловск, что проходит в Ольховском районе Воронежской области, произошла авария с участием граждан ДНР. Двое из них погибли. Еще семь человек были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

— 31 августа 2020 года около 04 часов 15 минут на 226 км втодороги Белгород-Павловск Ольховатского района Воронежской области водитель автомобиля «Рено Трафик» не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП пострадало 7 человек, 2 скончались на месте. Указанные лица являются гражданами Донецкой народной Республики, — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, местная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту аварии. Устанавливаются причины происшествия.

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