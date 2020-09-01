За прошедшие сутки летальных случаев от коронавируса в ДНР зафиксировано не было

Несмотря на пандемию коронавируса , 1 сентября для всех школьников Республики прозвенел первый звонок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно результатам исследований, сделанным в лаборатории 31 августа, коронавирус в ДНР выявили еще у 39 человек. При этом за прошедшие сутки выписано 23 пациента с полным выздоровлением от COVID-19, летальных случаев зарегистрировано не было. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

—31 августа выявлено 39 случаев заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 23. По состоянию на 1 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 125 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение, — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии коронавирус в ДНР был выявлен у 2560 человек. На лечении в данный момент находится 1183 пациента, выписаны 1236 человек, а летальных случаев – 141.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе.

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