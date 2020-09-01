В заброшенной выработке в Шахтерском районе погибли три человека

Замеры газовой обстановки на выработке проводили горноспасатели из второго Государственного военизированного горноспасательного отряда. Фото: пресс-служба Молодая Республика

31 августа из горной выработки, что находится между селами Михайловка и Новоорловка в Шахтерском районе, горноспасатели во время проведения замеров газовой обстановки на объекте обнаружили трупы трех человек. По предварительной информации они не были работниками выработки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— 31.08.2020 ЧС местный, гибель людей в результате несчастного случая. Шахтерский р-н, между селами Михайловка и Новоорловка, открытая территория, нефункционирующая горная выработка – гибель трех человек. Погибшие 1966, 1969 и 1972 годов рождения, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, горноспасатели нашли тела погибших в 15 – 18 метрах от устья выработки. Их подняли на поверхность. Для этой операции от спасательного ведомства Республики привлекались 10 единиц техники и 45 человек личного состава.

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