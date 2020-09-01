В школе Саханки первоклассников не будет

В школах ДНР всего 14 тысяч первоклашек. Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этом учебном году за парты в Республике сядут порядка 143 тысяч школьников, из них первоклашек - 14 тысяч.

Есть школы, где первоклассников не будет. Это школа в Саханке, практически на передовой.

Здесь всего обучается 31 ребенок - вся школа, как один класс. Любую дистанцию можно соблюдать без особого труда. Но День знаний и здесь ждут с надеждой.

- Накануне 1 сентября нам поменяли в школе 40 окон. Это был неожиданный сюрприз. Будем надеяться, что это хороший знак и им не грозит вылететь от взрыва, - говорит директор школы Оксана Самарская.

Тем временем перемирие, объявленное в конце июля, пока дарит жителям Саханки долгожданную тишину.

- Хотим верить, что она продлится, как можно дольше, - говорят жители Саханки. - С конца июля не слышно взрывов, мы потихоньку привыкаем к тишине и мечтаем, чтобы наши дети могли спокойно учиться.

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Вся школа, как один класс - здесь обучается 31 ребенок (подробнее)