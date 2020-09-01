Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил учащихся с началом нового учебного года

Требования для организации ученого процесса в условиях пандемии были опубликованы 31 августа. Фото: Пресс-служба Главы ЛНР Леонида Пасечника

Несмотря на пандемию коронавируса, которая бушует в мире, 1 сентября в ЛНР открылись школы и начался новый учебный год. Глава Республики Леонид Пасечник решил поздравить школьников, студентов, а также педагогов и родителей учащихся по этому поводу. Слова лидера государства были опубликованы на его официальном сайте.

— Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители! Поздравляю вас с Днем знаний! С первым звонком в жизни каждого из вас начинается новый период, наполненный успехами, дружеским общением, новыми открытиями и, конечно же, серьезной учебой.

Для того, чтобы уверенно войти во взрослую жизнь, нужен огромный багаж знаний, навыков и умений, которые станут вашей надежной опорой в самых различных ситуациях. От вашего успеха зависит будущее Луганщины, а для этого вам нужно учиться, нужно знать традиции своего народа, учить и любить родной язык, беречь свою Родину.

Убежден, что вы приложите все усилия, чтобы добиться отличных оценок и результатов, и станете достойными гражданами Луганской Народной Республики. А мы всегда будем рядом, будем помогать и гордиться вашими успехами, будем работать для вас, создавать все необходимые условия для вашего становления.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения и успехов в реализации самых смелых идей! Школьникам и студентам – отличных оценок в учебе и хороших результатов в спорте и творчестве! Учителям и родителям – мудрости, терпения и неиссякаемой энергии! С праздником, дорогие друзья! С началом нового учебного года! — говорится в тексте поздравления.

Добавим, что ранее также стало известно, что чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР утвердила требования для работы образовательных учреждений. Так, обязательным атрибутом в школе или вузе является общий антисептик. Во время перерывов будет проводиться влажная уборка помещений и обеззараживание воздуха. И два раза в день у учеников и учителей будут проводить термометрию.

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