Погода на день в Донецке: 1 сентября будет солнечно, до + 34 градусов

1 сентября в Донецке будет до + 34 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 1 сентября будет солнечно. Без осадков.

Синоптики МЧС ДНР прогнозирую температуру воздуха на уровне +32..+34 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины. Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая.

По прогнозам синоптиков, 2 сентября погода в Донецке и Республике существенно не изменится.

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