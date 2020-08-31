Погода в Луганске на день: 1 сентября будет малооблачно, до +37 градусов

В Луганске – бабье лето Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

1 сентября в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 13 градусов выше нуля ночью до 37 градусов жары днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 31 августа до 21.00 1 сентября в Республике будет малооблачно, ветер юго-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 35-37 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 34-36 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 15-17 градусов тепла ночью до плюс 34-36 градусов днем.

2 сентября, по предварительному прогнозу, сохранится сухая и жаркая погода.

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