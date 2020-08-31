В ДНР выпустили памятные монеты, посвященные 20-летию заповедника «Хомутовская степь - Меотида». Фото: ЦРБ

Центральный Республиканский Банк выпустил альбом с памятными монетами, посвященный 20-летию уникального заповедника «Хомутовская степь - Меотида». Об этом сообщили в пресс-службе ЦРБ.

- К этой юбилейной дате Центральный Республиканский Банк подготовил яркий альбом с новыми памятными знаками, которые посвящены самым редким обитателям парка – животным, птицам и растениям из Красной книги, - говорится в сообщении.

В альбом вошли шесть подарочных знаков в виде монет, на которых изображены: кудрявый пеликан (народное название баба-птица), прострел чернеющий (сон-трава), маленький хищник перевязка, черно-белый кулик шилоклювка, ушастый еж и растение ирис карликовый. Альбом выполнен в красных тонах, отсылающих к Красной книге.

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