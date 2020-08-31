Украинские боевики убили танками дорогу из Геевки в Нижнетеплое. Фото: Штаб «ООС»

Украинские боевики убили танками дорогу из Геевки в Нижнетеплое, что в подконтрольном Киеву Донбассе. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

- После доклада командира 2-го парашютно-десантного батальона об отсутствии достаточного количества тралов для перевозки техники командир 25-й бригады Зенченко приказал осуществить перемещение пяти танков из Геевки в Нижнетеплое своим ходом, - рассказал он.

Результатом бездумного приказа стала порча дорожного покрытия между населенными пунктами, а также частичное уничтожение урожая на близлежащий полях. Глава Луганской обладминистрации обратился к командующему оперативно-тактической группировки «Север» с просьбой исключить в дальнейшем уничтожение гражданской инфраструктуры.

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