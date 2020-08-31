В ДНР парламентарии рассмотрят законопроект о звании «Город трудовой доблести». Фото: dnrsovet.su

Депутаты Народного Совета ДНР на очередном пленарном заседании 1 сентября рассмотрят законопроект о почетном звании Республики «Город трудовой доблести». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народного Совета.

На завтрашнем пленарном заседании парламентарии рассмотрят и другие проекты законов. В частности, они касаются изменений в следующие законы: «О профессиональных союзах», «О налоговой системе», «О социальной защите ветеранов войны», «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в ДНР», а также в Уголовный и Гражданский кодексы.

Первое пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Республики прошло 7 августа.

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