Коронавирус в ДНР выявили у 124 человек, прибывших из Украины. Фото: архив «КП»

На сегодня коронавирус в ДНР выявили у 124 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения и получают бесплатное лечение, - отметили в Минздраве.

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 31 августа всего выявлено 121 215 инфицированных (2 141 случаев за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР предупреждает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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