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«Бывает так тяжело, что выть хочется»: Как живут родители Захарченко после гибели сына

Они каждую неделю посещают памятники, посвященные своему сыну
Роман ПобережнюкРоман ПобережнюкРоманПобережнюк
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Как живут родители Захарченко после гибели сына

Как живут родители Захарченко после гибели сына

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Родители первого Главы ДНР Александра Захарченко каждую неделю посещают памятники, посвященные сыну. Об этом они сегодня рассказали журналистам.

- Бывает так тяжело, что выть хочется, и тогда мы сразу едем на кладбище. Здесь у могилы мы общаемся с сыном, говорим где были, как мы живем, что у нас нового, и просим его поддержки. И когда мы приезжаем домой, то как-то все у нас успокаивается и налаживается. Мы ощущаем, что он с нами, что он все видит и помогает нам, - сказала Тамара Захарченко.

- На кладбище к Саше мы приезжаем очень часто, но еще мы посещаем парк Ленинского Комсомола, где установлен его бюст и, конечно же, приходим на место гибели к кафе «Сепар». Когда мы приезжаем туда, то обязательно есть люди, которые подходят к памятнику, и мы с ними начинаем беседовать. Они нам рассказывают, что Саша хорошего сделал, чем помог. Мы все это слушаем, и нам становится легче, - рассказал Владимир Захарченко.

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