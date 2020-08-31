Два украинских солдата подорвались, еще четверо ранены во время минирования местности в Донбассе

Два украинских солдата подорвались во время минирования местности в Донбассе. Фото: Штаб «ООС»
Два военнослужащих ВСУ погибли, еще четверо ранены в результате подрыва на украинской мине в Донбассе. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.
- По данным источников в штабе оперативно-тактической группировки «Север», по приказу командира одного из подразделений 30-й бригады ВСУ в ночное время во время минирования местности вблизи своих позиций в результате несанкционированного срабатывания противопехотной осколочной мины двое военнослужащих погибли, четверо получили ранения, - рассказал он.
Мазейкин уточнил, что подрыв произошел при установке новых мин на действующем минном поле из-за отсутствия карт минных полей в подразделении и непроведения инженерной разведки местности.
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