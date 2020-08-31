В Донецке люди несут цветы к месту гибели Захарченко. Фото: vk.com/donetsk

С самого утра жители ДНР приходят к месту гибели первого Главы Александра Захарченко почтить его память. С каждым часом на бульваре Пушкина, где два года назад произошла трагедия, становится все больше живых цветов.

- Все время дома мы вспоминаем его, я каждый день о нем молитву заупокойную читаю. Он был, как член нашей семьи, такой родной... Невосполнимая утрата, - сказала дончанка Тамара.

- Он запомнился людям, потому что светлый был человек, все для народа делал. Это чувствовалось, - сказала другая жительница Донецка Светлана.

Первый Глава ДНР погиб в результате взрыва на входе в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жена донецкого шахтера: Самое тяжелое - ждать мужа с работы и не иметь возможности поговорить с ним по телефону

Представитель шахтерской династии Сергей Малыш проработал на Засядько 20 лет (подробнее)