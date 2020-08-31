Денис Пушилин возложил цветы к памятнику Александра Захарченко на кладбище «Донецкое море»

Пушилин возложил цветы к памятнику Александра Захарченко на кладбище «Донецкое море». Фото: ДАН

Сегодня, 31 августа, траурный митинг по случаю второй годовщины со дня гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко состоялся у его могилы на кладбище «Донецкое море».

Почтить память Захарченко пришли Глава ДНР Денис Пушилин, председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, министры и депутаты, представители местных властей, родители – Тамара и Владимир Захарченко, вдова Наталья, сослуживцы. Всего около 300 человек.

- Мы благодарны всем людям, что они не забывают нашего сына. Организовывают памятные мероприятия, они необходимы. Сашенька все видит и понимает, - сказала журналистам Тамара Захарченко.

Священнослужители провели панихиду. Затем присутствующие почтили память Захарченко минутой молчания.

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