ВСУ за сутки четырежды пытались сорвать перемирие. Фото: ucoz.com

Украинские боевики за прошедшие сутки не стреляли по Донецкой Народной Республики, однако четыре раза нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия в Донбассе. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Накануне в 13.10 и 17.23 были зафиксированы полеты беспилотников в районе Набережного и Новоласпы. Кроме того, в 13.45 на украинских позициях в окрестностях Широкино под Мариуполем проводились инженерные работы. А в 23.05 у Гранитного был зафиксирован взрыв, предположительно, детонация минно-взрывного заграждения, - рассказали в представительстве Республики в СЦКК.

А в предыдущие сутки украинские боевики дважды открывали огонь в направлении территории ДНР. Напомним, в Республике действует новое перемирие, подкрепленное пакетом дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Запрещено стрелять, пригонять технику, устаивать диверсии, поводить инженерные работы и запускать беспилотники. Также он предусматривает дисциплинарные меры к нарушителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он всегда оставался верным сыном своей земли»: В Донецке почтили память Иосифа Кобзона

Жители Республики несут цветы к скульптуре мэтра (подробнее)