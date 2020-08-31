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В ДНР почтили память первого Главы Александра Захарченко

31 августа - вторая годовщина его гибели
Роман ПобережнюкРоман ПобережнюкРоманПобережнюк
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Сегодня место гибели Александра Захарченко станет меккой для жителей Республики

Сегодня место гибели Александра Захарченко станет меккой для жителей Республики

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Члены Правительства ДНР возложили цветы к памятной доске первого Главы ДНР Александра Захарченко. Мероприятие прошло на площади, носящей его имя, у Дома Правительства.

В акции памяти участвовали председатель Правительства ДНР Александр Ананченко, его заместители - Владимир Антонов и Татьяна Переверзева, а также руководители министерств. Вахту у мемориала несли участники военно-патриотического движения «Молодая Гвардия - Юнармия».

Напомним, что 8 августа 2014 года Александр Захарченко был утвержден Верховным Советом ДНР на посту председателя Совета Министров. Одержал победу на выборах Главы ДНР 2 ноября 2014 года. Был смертельно ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка.

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