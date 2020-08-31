Коронавирусом в ДНР заразились больше двух с половиной тысяч человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 2521 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- 30 августа исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - говорится в сообщении Минзрава.

На сегодня в Республике на лечении находятся 1167 пациентов.

- С подтвержденным диагнозом COVID-19 в условиях стационарных отделений находится 197 человек и 899 на амбулаторном лечении; на обсервации - 308; 2296 человек - на самоизоляции на дому, - добавили в Минздрве.

В ДНР продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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