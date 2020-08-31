Еще троих осудили! Украина мстит жителям за референдум о независимости ДНР

Украинская Фемида каждую неделю штампует приговоры «за референдум» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В подконтрольном Киеву Краматорске осудили двух местных жительниц, которые участвовали 11 мая 2014 года в проведении референдума о государственной самостоятельности ДНР. А в Лимане (до переименования – Красный Лиман) за то же деяние осужден мужчина.

Как выяснило следствие, женщины были членами избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Краматорске. Они вели учет людей, принимавших участие в голосовании, и выдавали бюллетени. Житель Лимана тоже был членом избиркома в своем городе.

Всех троих украинские суды признали виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Приговор каждому «сепаратисту» – 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Тем временем, виновные в гибели десятков людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года так и не понесли заслуженного наказания.

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