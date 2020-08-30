31 августа откроют гуманитарный коридор между ДНР и Украиной

КПВВ «Еленовка» открывают два раза в неделю для нескольких сотен жителей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

31 августа снова откроется республиканский КПВВ «Еленовка», расположенный на трассе Донецк-Мариуполь. В Межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавируса сообщили, что пункт пропуска будет работать на въезд и выезд с 9:00 до 18:00.

В штабе напомнили правила пересечения КПВВ. Для въезда в Республику необходимо получить разрешение в их штабе, а для выезда достаточно иметь украинскую прописку. Разрешение штаба не нужно.

Напомним, движение через пропускной пункт в Еленовке открывают дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. В минувшую пятницу, 28 августа, в сторону Украины прошло 118 человек, в сторону ДНР - 257 человек. Все они попадают под режим 14-дневной обсервации в больнице и самоизоляции.

Более активно движение на границе ЛНР и Украины. 28 августа КПВВ «Станица Луганская» в сторону Украины прошло 1103 человека, в сторону ЛНР – 2289 человек.

Впрочем, большинство жителей ДНР сейчас едут на Украину через Россию. Это утомительная по времени и более затратная дорога. Но пользуются ею ежедневно тысячи и тысячи.

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