Горловке подарили икону «Спас Нерукотворный», на которой при освящении засветились цвета флага города

Икону «Спас Нерукотворный» передали в Благовещенский храм Горловки. Фото: t.me/Prikhodko1970

В Благовещенский храм Горловки, который был разрушен артобстрелом ВСУ в августе 2014 года и полностью сгорел, а сейчас восстановлен, привезли икону «Спас Нерукотворный». Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

Икона создана в рамках проекта духовной помощи Донбассу «Нерушимая стена» по заказу Валерия Изюмского. Проектом занимается волонтерская группа «Москва-Донбасс», которой руководит Елена Романенко. Икона написана художником-иконописцем Николаем Шаландиным в дар Благовещенскому храму по благословению Митрополита Горловского и Славянского Митрофана и по благословению настоятеля Свято-Никольского храма – протоиерея Александра Ляннова (поселок Мстера Владимирской области).

- Во время освящения иконы в Мстере свершилось чудо – солнечный луч преломился удивительным образом, и на иконе весь молебен светились разноцветные лучи, образовав в верхнем левом углу цвета флага Горловки. Верим и надеемся, что это доброе предзнаменование для нашего города и что оно принесет мир и благополучие горловчанам, - рассказал Иван Приходько.

Напомним, что три цвета флага Горловки символизируют три района города. Зеленый цвет символизирует надежду, красный – мужество, а синий – верность.

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