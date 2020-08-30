Шахтеры подконтрольной Украине Донецкой области нередко выходят на митинги из-за долгов по зарплате. Фото: Фейсбук/Михаил Волынец

В нынешнем году в подконтрольной Украине Донецкой области на четверть упала добыча угля на шахтах. Таковы беспристрастные данные областной статистики.

Украинские СМИ часто описывают проблемы углепрома в республиках Донбасса. Но и на подконтрольной Киеву территории ситуация не лучше. Падение производства, рост долгов по зарплате, стихийные митинги и забастовки.

Промышленность Украины в упадке. Как следствие, снизилась нагрузка на генерирующие мощности тепловых электростанций и сократилась потребность в твердом топливе. В итоге в І полугодии 2020 года по сравнению с январем – июнем 2019 года добыча рядового угля Донецкой области снизилась на 24% и составила 4,8 млн т. Объем добычи каменного угля уменьшился на 18%, составив 4,3 млн т.

При этом в регион завезли 2,1 млн т из России и 1,6 млн т из США. Впрочем и импорт тоже упал – на 14%. Что интересно, цена тонны угля из США на 55% выше, чем из РФ (150 долл. против 97 долл.). Ведь выручать Америку – святое дело. Она оружие для войны в Донбассе поставляет и учит украинцев, как лучше убивать собратьев.

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