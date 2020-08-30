Эдуард Басурин: По Зайцево стреляли из гранатомета морские пехотинцы 35-й бригады ВСУ

Украинские морпехи обстреляли из автоматического гранатомета поселок Зайцево под Горловкой. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Подразделения украинской армии за прошедшие сутки два раза открывали огонь в направлении территории ДНР.

- С позиций 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты по приказу комбрига Андриенко совершена огневая провокация – по поселку Зайцево (южное) выпущена одна граната ВОГ-17, а также велась неприцельная стрельба из стрелкового оружия, - сегодня рассказал замкомандующего УНМ ДНР Эдуард Басурин.

В районе Зайцево зафиксирован пролет БЛА типа «Фантом», с помощью которого морпехи 137-го батальона контролировали инженерное оборудование своих позиций и пытались вести разведку.

Тем временем, боевики из 36-й бригады морской пехоты по приказу комбрига Гнатова обстреляли из стрелкового оружия позиции Народной милиции в районе села Сосновское на юге ДНР.

Также военные 36-й обрмп установили 66 противотанковых мин возле села Водяное к северу от Донецка.

Напомним, что с 27 июля 2020 года, согласно достигнутой Контактной группой договоренности, вступили в силу дополнительные меры по усилению и контролю действующего с 21 июля 2019 года бессрочного режима прекращения огня.

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