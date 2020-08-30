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Владимир Бидевка: В самые тяжелые времена Иосиф Кобзон пришел на помощь своей Родине

Спикер Парламента возложил цветы к скульптуре мэтра
Никита МакаренковНикитаМакаренков
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Почтить память Героя Донецкой Народной Республики приехал председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка

Почтить память Героя Донецкой Народной Республики приехал председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Почтить память Героя Донецкой Народной Республики приехал спикер Народного Совета Владимир Бидевка. Председатель Парламента возложил цветы к скульптуре мэтра .

- Иосиф Давыдович Кобзон для нас, для всей Республики - легендарная личность. Он не только внес значительный вклад в развитие культуры, как ДНР, так и Советского Союза и России, - сказал Владимир Анатольевич.

Бидевка отметил, что Кобзон всегда оставался верным сыном своей земли.

- В самые тяжелые времена Иосиф Давыдович пришел на помощь своей Родине, - говорит спикер НС. - Он помогал как материально, оказывая поддержку жителям Республики и солдатам на передовой, так и морально.

Владимир Анатольевич подчеркнул, что именно песни Иосифа Кобзона подвигли людей на те подвиги, которые были совершены в 2014 и последующих годах.

- Мы никогда не забудем Кобзона и те подвиги, которые он совершил для нашей Родины. Я уверен, что память о нем будет передаваться из поколения в поколение, - сказал Владимир Бидевка.

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