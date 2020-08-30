Коронавирус в ДНР: В Республике за сутки заболели 13 жителей

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 13 жителей. Всего на 30 августа медики зарегистрировали 2521 случай коронавируса в ДНР.

- Выявлены 13 случаев заболевания COVID-19. Случаи коронавирусной инфекции обнаружены у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве зарегистрировали 1 летальный случай – умерла женщина в возрасте 75 лет. Всего в ДНР от опасной инфекции умер 141 человек.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 2521. На лечении сейчас находятся 1167 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 1213 человек.

Тем временем, коронавирусная инфекция была выявлена у 124 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

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