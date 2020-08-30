В ДНР накануне Дня шахтера получил травму 49-летний забойщик

Горноспасатели оказали пострадавшему забойщику неотложную медицинскую помощь. фото: МЧС ДНР

29 августа в поселке Стожковское Шахтерского района в шахтоуправлении «Волынское» госпредприятия «Торезантрацит» получил производственную травму 49-летний забойщик. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

- Во время проведения работ упавшей стойкой получил травму ноги забойщик 1971 года рождения. Горноспасатели из Тореза оказали неотложную медицинскую помощь пострадавшему и транспортировали его в больницу, - говорится в сообщении.

Отмечается, что от МЧС привлекалась реанимационно-противошоковая группа.

Напомним, что День шахтера отмечаются ежегодно в последнее воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 30 августа.

Происшествие в шахтоуправлении «Волынское» - еще одно свидетельство, насколько опасна работа горняка.

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