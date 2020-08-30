«Вами гордится каждый житель!» Глава ДНР Денис Пушилин поздравил горняков с Днем шахтера

Денис Пушилин поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной отрасли. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 30 августа, Глава ДНР Денис Пушилин поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба руководителя Республики.

- Ваш праздник, который традиционно приходится на самый конец лета, – это знаковый день для всего нашего угольного края. Вами гордится каждый житель нашей Республики. Шахтеры всегда прославляли Донбасс. Вы с честью противостоите всем трудностям, и вас по праву можно назвать хранителями богатств Донецкой земли. Спасибо за ваш ежедневный нелегкий труд! - сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что руководство ДНР делает все возможное для модернизации угольной отрасли и развития угледобывающих предприятий. Эта последовательная и системная работа призвана вернуть Донбассу шахтерскую славу.

- Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам угольной отрасли – низкий поклон за многолетний труд и верность шахтерским традициям! С праздником, дорогие горняки! Желаю вам крепкого здоровья и семейного тепла, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! – пожелал Глава ДНР.

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