Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил луганчан с Днем шахтера

Леонид Пасечник поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной отрасли. Фото: glava-lnr.info

Сегодня, 30 августа, Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной отрасли.

- Горняки – это особая каста мужественных и сильных духом людей, верных славным шахтерским традициям и преданных родному краю, своему народу. Обладая крепким донбасским характером, они всегда и во всем первые. Доказательство тому – их трудовые рекорды и боевые подвиги в военное время, - сказал Леонид Пасечник.

Он отметил, что сегодня отечественная угольная промышленность находится на этапе существенных преобразований, в числе которых последовательная модернизация угольных предприятий и укрепление конкурентоспособности добываемого в ЛНР «черного золота».

- Уверен, эти позитивные сдвиги станут залогом процветания горнодобывающей отрасли, послужат росту экономики Луганской Народной Республики, - подчеркнул Глава ЛНР. - Хочу поблагодарить всех вас за труд, преданность своей профессии и стремление к достижению новых высот. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира, успехов в труде и горняцкой удачи! Пусть количество спусков всегда равняется количеству подъемов.

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