Погода в Луганске на день: утро 30 августа порадует луганчан ясной погодой

За последние 130 лет в Луганске 30 августа максимальная температура достигала отметки 36 градусов, а самая низкая – 3 градуса Фото: Алина Ефименко

С 21.00 29 августа до 21.00 29 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается теплая и солнечная погода, которая сохранится на протяжении всего дня. Даже вечером небо будет оставаться ясным. Без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от 15 градусов тепла ночью до 29 градусов днем. Также будет небольшой ветерок, который будет дуть в северо-западном направлении. Скорость воздушных потоков будет составлять 1 – 7 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 30 августа почитается память святого Мирона пресвитера. С этого дня начинается осенний листопад. Первыми свою листву готовятся скинуть береза, липа, вяз, черемуха и т.п.

В прежние времена наши предки заметили, если утром 30 августа был туман и роса, то погода на Мирона будет хорошая.

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