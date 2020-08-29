Погода в Донецке на день: 30 августа дончан ждет безоблачный день

За последние 130 лет в Донецке 30 августа максимальная температура достигала отметки 35 градусов, а самая низкая – 6 градусов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Погода в Донецке 30 августа ожидается теплая и солнечная. Облаков на небе совсем не будет. И таким оно останется на протяжении всего дня. Без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от 14 градусов тепла ночью до 29 градусов днем. Также будет небольшой ветерок, который будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных потоков будет составлять 1 – 7 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 30 августа почитается память святого Мирона пресвитера. С этого дня начинается осенний листопад. Первыми свою листву готовятся скинуть береза, липа, вяз, черемуха и т.п.

В прежние времена наши предки заметили, если утром 30 августа был туман и роса, то погода на Мирона будет хорошая.

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