Ожидающие ротации бойцы ВСУ в зоне «ООС» объявили бойкот

Напомним, что ранее отстранили от должности комбрига 25-й бригады за неспособность выполнять свои обязанности. Фото: Пресс-центра штаба "ООС"

Больше 150 боевиков из 25-й бригады ВСУ в зоне «ООС» объявили бойкот. Они отказываются исполняться свои воинские обязанности. А все из-за возможного переноса долгожданной ротации. Причиной этого стало вспышка коронавируса в бригаде, которая должна была прийти на замену. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— В связи с этим командованием ВСУ проводятся мероприятия по отбору военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, желающих продолжить выполнение задач в зоне карательной операции. Принятые меры возымели обратный эффект. Более 150 военнослужащих соединения вообще отказались выполнять обязанности до прибытия на замену 80-й бригады, — сообщил Филипоненко.

Также офицер пресс-службы добавил, что командование решило поднять мотивацию военнослужащих продолжить нести воинскую службу. Только выбрало для этого достаточно жестокий метод. По данным Филипоненко, командование решило повлиять на военнослужащих через их родственников. Им угрожают задержанием сотрудниками СБУ и обвинением в пособничестве спецслужбам Республик Донбасса.

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