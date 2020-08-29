Донбасс Опера открыла 93-й театральный сезон премьерой балета «Спартак»

За основу сценария положена история восстания гладиаторов и рабов под предводительством Спартака в Римской империи в 73 – 71 годах до н.э. Фото: Пресс-служба Донбасс Оперы

Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Соловьяненко открыл 93-й театральный сезон. В концертном зале на премьерной постановке был аншлаг. Зрители собрались, чтобы посмотреть долгожданный масштабный балет «Спартак» советского композитора Арама Хачатуряна.

— Весь коллектив нашего театра проделал огромную работу. Поэтому я очень благодарен всем, кто приложил к этому свое участие: от монтировщиков и осветителей, костюмеров, бутафоров и до артистов, оркестра. Мы взялись за такое масштабное дело, и мы его сделали! Этот премьерный спектакль по-новому «задышал». Мы внесли в него коррективы сегодняшнего дня. Тема Спартака – вечна, так как всегда человек боролся за свободу, — отметил еще 30 июня во время первого смотра «Спартака» руководитель «Донбасс Оперы» Вадим Писарев.

Напомним, что это первая постановка, которую показали на сцене «Донбасс Оперы» после карантина. Эта масштабный трехактовый балет. В нем была задействована балетная группа, хор и оркестр, а также была проделана огромная работа за кулисами, в том числе в оформлении декораций и реквизита актеров.

Впервые «Спартак» показали на донецкой сцене еще в 1962 году. И вот спустя почти 60 лет история восстания гладиаторов и рабов под предводительством фракийца Спартака снова ожила.

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