Опубликована программа мероприятий на День города в Луганске 2020

День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября. Фото: ЛИЦ

С 11 по 13 сентября в столице ЛНР будут праздновать День города в Луганске 2020. Опубликована программа мероприятий.

- Как всегда, в преддверии нашего любимого праздника – Дня города – разработан целый ряд мероприятий. Они будут проходить на протяжении всего месяца, но ключевые мероприятия состоятся 11, 12 и 13 сентября, - сказала заместитель главы администрации столицы ЛНР Марина Воротникова.

В честь Дня рождения города в Луганске откроют бюст первого Главы Луганской Народной Республики Валерия Болотова, проведут бал молодоженов и конкур красоты. Пройдут праздничные концерты.

- Приглашаем всех луганчан и гостей города на праздничные мероприятия, мы будем очень стараться создать для них позитивную атмосферу, – добавила замглавы администрации.

День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День года в Луганске 2020: что, где и когда пройдет

День города в Луганске 2020 будут отмечать три дня (подробности)