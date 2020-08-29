Алексей Кулемзин: Сегодня для дончан нет невыполнимых задач

Алексей Кулемзин. Фото: gorod-donetsk.com

На торжественном митинге ко Дню города и Дню шахтера в Донецке 2020 глава столичной администрации Алексей Кулемзин поздравил жителей города с наступающими праздниками.

- Донецк – шахтёрская столица, и уникальность нашего города в его истории и традициях, его людях: самоотверженных, талантливых, трудолюбивых и настойчивых, - говорит глава горадминистрации. - Они воевали с фашистами, восстанавливали наш город и поднимали производство, чтобы мы с вами жили. Уверен, что мы – достойные их потомки, и сегодня для дончан нет невыполнимых задач.

Алексей Кулемзин отметил, что благодаря закалённому донбасскому характеру мы сделаем Донецк городом, где нет войны.

- Где реализуются самые смелые идеи и самые практичные планы, которые принесут процветание и стабильность в нашу жизнь, - сказал Кулемзин и обратился к дончанам. - Друзья! От всей души поздравляю Вас с наступающими Днём рождения Донецка – столицы нашей Республики и с Днём шахтёра – ведущей профессии нашего региона!.

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