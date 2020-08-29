Коронавирус в ДНР выявлен еще у 30 жителей

Зарегистрировано 140 летальных случаев Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирус в ДНР диагностировали еще у 30 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно исследованиям, проведенным 28 августа, выявлено 30 случаев заболевания, из них один случай выявлен у прибывшего из Украины, - говорится в здравоохранительном ведомстве Республики.

В Минздраве отметили, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано 15 жителей.

- Кроме того, зарегистрировано четыре летальных случая – мужчины в возрасте 83 и 73 лет и женщины в возрасте 79 и 54 лет.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 2508 жителей. Из этого числа 1213 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 140 летальных случаев. Лечение продолжают 1155 пациентов.

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