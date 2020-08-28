Погода в Луганске на день: В последнюю субботу лета, 29 августа, луганчан ждет +30

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Температура воздуха в ЛНР 29 августа будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 30 градусов тепла днем.

- С 21:00 28 августа до 21:00 29 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 25-30 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 11-13 градусов тепла ночью до плюс 28-30 градусов днем.

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