Защитникам Шахтерска установлен памятник в поселке Горное

Работы проводились совместно с шахтерским благотворительным центром «Душа Донбасса». Фото: ДАН

Памятная стела установлена в поселке Горное к востоку от Шахтерска в честь защитников блокпоста шахты №20. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что мемориал изготовлен из гранита. На нем закреплена табличка с изображением воина на фоне терриконов и шахтных стволов, а также георгиевской ленточки.

- Ребята, отстоявшие этот рубеж, проявили беспримерное мужество и отвагу. Погибли, но не сдались. Мы все в неоплатном долгу перед погибшими защитниками нашей Республики. И мы обязаны хранить память о них и передавать историю об их подвиге будущим поколениям, – сказал глава администрации города Александр Шатов.

В 2014 году защитники 20-го блокпоста дали отпор захватчикам, отстояв стратегическую дорогу к городу. А бои в райцентре длились около 2,5 недели, обстрелы района — до февраля 2015-го, пока силы ДНР и ЛНР не замкнули в Дебальцевском «котле» крупную группировку ВСУ.

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