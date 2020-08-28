Минздрав ЛНР: Непривитые от гриппа жители рискуют заболеть одновременно и гриппом, и COVID-19

Вакцинирование детей будет проходить согласно календарю прививок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже в сентябре все желающие смогут бесплатно привиться от сезонного гриппа. Но основной объем вакцинаций, по прогнозам местного Минздрава, начнется в октябре. Об этом в ходе совещания в министерстве здравоохранения ЛНР сообщили глава ведомства Наталия Пащенко.

— Вакцинация и иммунизация носят самый эффективный характер профилактики вирусных инфекций. Даже в том случае, если не удастся избежать заболевания, то заболевание будет протекать в более легкой форме и, самое главное, не закончится осложнениями и летальным исходом, — отметила Докашенко.

Вакцина от сезонного гриппа в Республику доставили из Российской Федерации. Это новый препарат, которая предназначена для защиты от штаммов актуальных для 2020 – 2021 годов. Она входила в состав груза 98-го гуманитарного конвоя МЧС России.

Также Докашенко отметила, что непривитые жители ЛНР рискуют заболеть одновременно и гриппом и коронавирусом. Обе эти инфекции при наложении друг на друга в один и тот же период будут иметь тяжелые последствия, что скажется на ходе лечения и прогнозах врачей.

— Обе эти инфекции при наложении в один и тот же период будут иметь тяжкие последствия. Это однозначно тяжелое течение (инфекций) и, к сожалению, прогнозы в данном случае будут достаточно пессимистичными, — добавила глава Минздрава ЛНР.

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