В ДНР призвали Украину устранить все нарушения допмер перемирия до 3 сентября

Фото: штаб "ООС"

Киев до 3 сентября обязан устранить нарушения условий дополнительных мер контроля перемирия.

В противном случае подразделениям Народной милиции будет дан приказ на уничтожение укреплений ВСУ, оборудованных в нарушение действующих договоренностей.

- Прошел месяц со дня введения подписанных сторонами дополнительных мер по усилению действующего с 21 июля 2019 года бессрочного режима прекращения огня. Важнейшим достижением этого стали 30 самых спокойных дней за все шесть лет военных действий. От обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины не пострадал ни один мирный житель, ни один жилой дом и ни один объект гражданской инфраструктуры, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

Практически каждый день наблюдатели СЦКК фиксируют факты нарушений вооруженными формированиями Украины дополнительных мер, а именно запрета на инженерное оборудование позиций, запрета на использование беспилотных летательных аппаратов, а также запрета на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

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